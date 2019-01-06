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6января
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сегодня, 01:00

Гороскоп на 6 января: Рыбам не стоит оглядываться, Овны борются со стереотипами

Гороскоп на 6 января: Рыбам не стоит оглядываться, Овны борются со стереотипами

Восход Солнца: 08:28
Заход Солнца: 16:42
Солнце в Козероге.

Овен. Вы можете выехать на встречную полосу всем стереотипам, системам и убеждениям. Главное, вернуться в свою колею до столкновения.

Телец. Сегодня одним из выигрышных качеств для Тельцов станет гибкость. Если вы уверены в своей непогрешимости или в незыблемости каких-либо «вечных» принципов, вам придется намного сложнее.

Близнецы. Неудачный день для разработки стиля и имиджа, отдыха в людных местах и неосознанных расходов. Нестабильность в сфере финансов и карьеры.

Рак. Поскольку вы метеозависимы, в начале дня вероятны спад энергетики или потеря аппетита. Не лежите после работы на диване.

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Лев. Отношения с коллегами и подчиненными будут меняться не в лучшую сторону. Не исключаются ссоры, конфликты.

Дева. На Вас свалится масса новой информации и впечатлений, но держать себя в руках все-таки нужно. Возможны знакомства с новыми людьми, после общения с которыми, вы почувствуете прилив сил и энергии.

Весы. Инициатива сегодня наказуема – так сказали звезды. Но не переживайте – иногда полезно постоять в сторонке и понаблюдать за процессом.

Скорпион. Могут возникнуть неприятности, но вы, наученные горьким опытом, сумеете их устранить. Благодаря своему трудолюбию и широте взглядов вы можете разрешить материальные проблемы.

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Стрелец. Не исключено, что появление на вашем пути небольших трудностей подтолкнет вас к рискованным и даже коварным действиям. Рекомендуется вовремя остановиться, не поддаваться гневу и агрессии.

Козерог. Данное время лучше посвятить дому и семье. Если еще не встретили на своем пути спутника жизни, то не исключено, что это произойдет сейчас.

Водолей. Любовный роман у Вас начнет продвигаться вперед пугающим темпом. Вы и сами уже не рады, что полностью доверились новому избраннику.

Рыбы. Если будете оглядываться по сторонам в поисках одобрения и поддержки, то потеряете время.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось подкуп, буря, метла, строевая, то посмотрите значение в соннике.

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