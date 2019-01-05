Психологи Амурского объединения ВВО применяют современное оборудование

Военные психологи общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае, применяют при изучении новобранцев современное оборудование. Речь о мобильных автоматизированных местах работы военных психологов (АРМ-ВП) на базе ноутбуков.

Все новобранцы при поступлении в воинские части в первые дни проходят первичное социально-психологическое изучение. По каждому призывнику разрабатываются индивидуальные рекомендации для командиров для организации работы с подчиненными в период адаптации к военной службе. Современные автоматизированные места значительно упрощают работу психологам при первичном изучении военнослужащих по призыву, что позволяет уделить больше времени для индивидуальных бесед и других методов индивидуальной работы с молодым пополнением.

АРМ-ВП могут использоваться в полевых условиях. Количество тестов увеличено, что позволяет провести индивидуальное дополнительное изучение военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа 5 января.