В Харбине благовещенцы выиграли 15 тысяч юаней за лучшую зимнюю скульптуру

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

«Первое место заняла команда из Благовещенска с фигурой под названием "Футбольный форвард", – поведал агентству представитель организационного комитета Ван Инцзянь. – Приз за победу составил 15 тысяч юаней (порядка 2,2 тысячи долларов)».

Вторую ступень пьедестала заняли команда Монголии с ледяной композицией «Взгляни в свое будущее» и сборная Харбинского педагогического университета с фигурой «Великий Китай». Третье место разделили между собой участники из России (Москва), Испании и Китая. «Еще одну награду – приз симпатий жюри – получила сборная из Мексики и Канады», – отметил Ван Инцзянь. Он уточнил, что приз вручен за выполненную из снега пирамиду древних Майя – Кукулкан.

Ежегодно команды скульпторов со всего мира съезжаются в Харбин для того, чтобы побороться за звание лучших мастеров. Чтобы определить победителя, организаторы специально заготавливают для участников ледяные плиты по два метра в ширину и длину, толщиной 50 сантиметров. В течение трех дней конкурсанты создают из них фигуры, которые впоследствии оценивает жюри.

В конкурсе этого года приняли участие 64 скульптора – представители 16 команд из 12 стран и регионов мира, в том числе из России, Китая, Египта, Италии, Испании и других. Мероприятие состоялось в городском парке «Мир снега и льда», расположенном на «Острове солнца» на берегу реки Сунхуацзян (Сунгари).

Состязания прошли в рамках 35-го Международного фестиваля снега и льда в Харбине. Впервые он был организован в 1963 году и ежегодно привлекает десятки тысяч туристов со всего мира. Город из льда и снега, сооруженный китайскими и зарубежными умельцами, будет открыт для посещения с 5 января до 28 февраля.

Руководит делегацией от столицы Амурской области многократный победитель различных конкурсов ледовых скульптур Алексей Сидоров. Благовещенцам не было равных в ледяной многоблочной скульптуре, предстоит еще два конкурса – по ледяной одноблочной и снежной скульптурам, сообщила пресс-служба администрации Благовещенска.