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5января
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сегодня, 17:05 0

Предполагаемый нападавший на девушек в Благовещенске заключен под стражу

Предполагаемый нападавший на девушек в Благовещенске заключен под стражу

Благовещенский городской суд вынес решение относительно 18-летнего парня, которого ранее задержали по подозрению в нападениях на девушек в областном центре. Его заключили под стражу, на чем настаивал следователь.

«Суд, не входя в обсуждение вопросов о виновности либо невиновности обвиняемого в инкриминируемых ему деяниях, а также вопросов квалификации действий обвиняемого, приходит к выводу, что в материалах, представленных суду, содержатся сведения, свидетельствующие о наличии разумных оснований полагать о причастности (...) к инкриминируемым ему преступлениям.

Из предоставленных материалов следует, что (...) обвиняется в покушении на совершение двух умышленных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, одно из которых является особо тяжким, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

При таких обстоятельствах, а также принимая во внимание данные личности обвиняемого, у суда имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью», – сообщила пресс-служба суда 5 января.

Также при вынесении решения было принято во внимание то, что уголовное дело находится на первоначальной стадии расследования, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств.

Под стражей молодой человек будет находиться до 3 марта 2019 года.

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#криминал #происшествия #суды

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