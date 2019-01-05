В Свободном задержали водителя, пытавшегося скрыться от полиции (видео)

Фото: кадр видео

В Свободном был задержан водитель, который пытался скрыться от полиции. Как выяснилось, он был нетрезв. Возбуждено уголовное дело.

3 января в 23:00 в Свободном на автодороге экипаж ДПС потребовал остановиться от одного из водителей. Тот, однако, продолжил движение. Водитель игнорировал и последующие неоднократные требования об остановке – в ходе начавшегося преследования. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, он создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Полицейские остановили автомобиль во дворе одного из домов по улице Ленина. Водитель заблокировал двери, отказался выйти и предъявить документы. В соответствии с законодательством, в отношении нарушителя была применена физическая сила, его задержали.

Видео: instagram.com/svbnews

Как показало медицинское освидетельствование, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

За неповиновение амурчанина привлекли к административной ответственности.

Подразделением дознания МО МВД России «Свободненский» было вынесено постановление о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела – за повторное управление авто в состоянии опьянения.

Фото: instagram.com/svbnews

Во время задержания мужчина получил травму. По данному факту проводится служебная проверка.

Между тем этот случай обсуждают в социальных сетях. По сведениям инстаграм-паблика svbnews, к водителю при задержании применялся перцовый баллончик. У него перелом руки.