Цена билетов на концерт Стаса Михайлова в Благовещенске превышает 6 000 рублей

Фото: Амур.инфо

На 27 марта в Благовещенске запланировано выступление популярного российского исполнителя Стаса Михайлова. Об этом в своем Инстаграме сообщил Общественно-культурный центр, где должен состояться концерт.

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Их стоимость составляет от 3 000 до 6 800 рублей.

Стас Михайлов уже выступал в столице Амурской области. В 2017 году он дал в ОКЦ сразу два концерта – 25 и 26 марта.