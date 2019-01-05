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сегодня, 16:13 4

Цена билетов на концерт Стаса Михайлова в Благовещенске превышает 6 000 рублей

Цена билетов на концерт Стаса Михайлова в Благовещенске превышает 6 000 рублей
Фото: Амур.инфо

На 27 марта в Благовещенске запланировано выступление популярного российского исполнителя Стаса Михайлова. Об этом в своем Инстаграме сообщил Общественно-культурный центр, где должен состояться концерт.

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Их стоимость составляет от 3 000 до 6 800 рублей.

Стас Михайлов уже выступал в столице Амурской области. В 2017 году он дал в ОКЦ сразу два концерта – 25 и 26 марта.

Просмотров всего: 284

#визиты #концерты #музыка

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    а он точно заплатит?

  • Ташка

    Ташка
    20 минут назад

    норм, разведенок на алименты все равно полный зал наберется сходить.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    11 минут назад

    НДС?

  • Леонидова

    Леонидова
    1 минута назад

    Rak900

    а он точно заплатит?



    ++++

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