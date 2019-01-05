Амурчанка пожаловалась на машину без знаков, сливающую нечистоты
В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась амурчанка Виктория. Женщина рассказала, что в микрорайоне Европейский в Благовещенске машина без опознавательных знаков производит слив нечистот. Причем это происходит, ориентировочно, каждый день.
Виктория поведала, что не проживает в Европейском, однако часто ездит туда к родственникам. Происходящее ее возмутило.
По словам женщины, слив нечистот происходит на въезде в микрорайон, за продуктовым магазином. Причем делается это в светлое время суток. «Сегодня это было в половине одиннадцатого», – поведала амурчанка.
По наблюдениям Виктории, нечистоты сбрасываются в канаву. Куда они устремляются дальше – вопрос. «Запах стоит ужасный!», – констатирует женщина.
Также Виктория предположила, что машина возит нечистоты из села Чигири.
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