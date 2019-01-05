В Благовещенске на некоторых АЗС повысились цены на бензин

Фото: Амур.инфо

Жители Благовещенска обсуждают увеличение стоимости топлива на некоторых АЗС. В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о подорожании бензина на заправке ННК, расположенной на улице Кольцевой.

В объявлении, которое сфотографировал автовладелец, указывается, что цены изменяются с 5 января. В частности, сообщается, что стоимость: АИ 98 – 46.98, АИ 92 – 42.00, АИ 95 – 44.54, д/т – 48.00.

Ранее Амур.инфо сообщало, какими были цены на заправках ННК в ноябре. К примеру, бензин АИ-92 стоил 41.30, АИ-95 – 43.80, д/т – 47.20. Таким образом, стоимость литра топлива поднялась на 70-80 копеек.

ИА «Амур.инфо» обратилось в группу компаний ННК, чтобы узнать причины роста цен на бензин и дизтопливо.

По информации Амурского топливного союза, независимые АЗС Благовещенска на данный момент не планируют увеличивать цены на топливо. Более того, на некоторых заправках ожидается снижение цен.

«Например, заправка "Машина" на Студенческой – 41.30 цена на 92-ой бензин. То есть независимым компаниям начинает подходить бензин по индикативным ценам, который был закуплен в декабре, и, естественно, независимые АЗС стараются установить баланс цен, как это было раньше. На АЗС ДНК в январе придет новый продукт, тоже, скорее всего, цена будет ниже. На ВНК уже достаточно давно цена снижена на 92-ой бензин. По поводу дизельного топлива ситуация не изменилась. Но однозначно отмечаем, что "РН-Востокнефтепродукт" – Роснефть снабжает независимые компании в полном объеме», – пояснил Амур.инфо президент Амурского топливного союза Павел Филипченко.

По данным амурского правительства, на территории региона действуют около 170 автозаправочных станций. В том числе: около 60 принадлежат компании АО «ННК Амурнефтепродукт», 5 – компании ООО «РН-Востокнефтепродукт» филиал НК «Роснефть», примерно 100 АЗС относятся к независимым компаниям.