Амурчане могут сообщать о проблемах движения на дорогах региона по телефону

Фото: instagram.com/mintransstroyamur

Министерство транспорта и строительства Амурской области поделилось в своем Инстаграме номерами телефонов, по которым амурчане могут сообщать о проблемах, связанных с движением транспорта, возникающих на дорогах региона. Также опубликованы рекомендации для тех жителей Приамурья, которые собираются отправиться в загородную поездку на машине.

«Если запланирована поездка за город, позаботиться о транспортном средстве необходимо с особым вниманием, где мало АЗС рекомендуем взять с собой запас топлива в канистре или держать топливный бак полным, так как в случае поломки на дороге тепло будет поступать в машину до тех пор, пока будет работать двигатель. Отправляясь в поездку, проверьте заряд автомобильного аккумулятора и зарядку сотового телефона, при возникновении проблем на дороге незамедлительно звоните на номер "101" или "112" по единому телефону вызова экстренных оперативных служб», – информирует министерство.

О проблемах движения транспорта и проезда по автодорогам региона жители области могут сообщать по телефонам: