Амурчане могут сообщать о проблемах движения на дорогах региона по телефону
Министерство транспорта и строительства Амурской области поделилось в своем Инстаграме номерами телефонов, по которым амурчане могут сообщать о проблемах, связанных с движением транспорта, возникающих на дорогах региона. Также опубликованы рекомендации для тех жителей Приамурья, которые собираются отправиться в загородную поездку на машине.
«Если запланирована поездка за город, позаботиться о транспортном средстве необходимо с особым вниманием, где мало АЗС рекомендуем взять с собой запас топлива в канистре или держать топливный бак полным, так как в случае поломки на дороге тепло будет поступать в машину до тех пор, пока будет работать двигатель. Отправляясь в поездку, проверьте заряд автомобильного аккумулятора и зарядку сотового телефона, при возникновении проблем на дороге незамедлительно звоните на номер "101" или "112" по единому телефону вызова экстренных оперативных служб», – информирует министерство.
О проблемах движения транспорта и проезда по автодорогам региона жители области могут сообщать по телефонам:
- 8 (4162) 518-112 – Благовещенск,
- 8 (4162) 774-510 – Благовещенский район,
- 8 (41641) 218-44 – Белогорск,
- 8 (41658) 315-55 – Зея,
- 8 (41647) 228-20 – Райчихинск,
- 8 (41643) 515-09 – Свободный, Свободненский район,
- 8-914-042-15-13 – Тында,
- 8 (41651) 224-48 – Шимановск,
- 8 (41636) 237-67 – Завитинск, Завитинский район,
- 8 (41643) 351-01 – Циолковский,
- 8 (41647) 450-00 – Прогресс,
- 8 (41648) 215-67 – Архаринский район,
- 8 (41641) 241-49 – Белогорский район,
- 8 (41634) 216-50 – Бурейский район,
- 8 (41658) 211-10 – Зейский район,
- 8 (41649) 511-30 – Ивановский район,
- 8 (41639) 913-01 – Константиновский район,
- 8 (41653) 589-69 – Магдагачинский район,
- 8 (41644) 224-82 – Мазановский район,
- 8 (41637) 410-53 – Михайловский район,
- 8 (41652) 226-49 – Октябрьский район,
- 8 (41645) 916-10 – Ромненский район,
- 8 (41646) 212-06 – Селемджинский район,
- 8 (41642) 224-00 – Серышевский район,
- 8 (41654) 221-12 – Сковородинский район,
- 8 (41638) 214-22 – Тамбовский район,
- 8 (41656) 582-70 – Тындинский район,
- 8 (41651) 212-73 – Шимановский район.
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