На месте пожара в Белогорске предотвращен взрыв
Пресс-служба администрации Белогорска сообщила подробности трагического происшествия, случившегося ночью 5 января. На улице Котовского горел дом, и на месте было найдено тело мужчины.
По информации пресс-службы, трагедия произошла в частном деревянном доме с печным отоплением по улице Котовского.
«Из горящего здания было извлечено два газовых баллона, которые могли взорваться, а при проведении разведки пожарными был обнаружен труп мужчины. Причина пожара устанавливается, по предварительным данным, это неосторожное обращение с огнем», – рассказал начальник четвертой пожарной части Павел Зуев.
За пять дней новогодних праздников это второе возгорание в частном доме с погибшим.
Жителям Белогорска настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными мерами безопасности при обращении с огнем.
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