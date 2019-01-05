На месте пожара в Белогорске предотвращен взрыв

По информации пресс-службы, трагедия произошла в частном деревянном доме с печным отоплением по улице Котовского.

«Из горящего здания было извлечено два газовых баллона, которые могли взорваться, а при проведении разведки пожарными был обнаружен труп мужчины. Причина пожара устанавливается, по предварительным данным, это неосторожное обращение с огнем», – рассказал начальник четвертой пожарной части Павел Зуев.

За пять дней новогодних праздников это второе возгорание в частном доме с погибшим.

Жителям Белогорска настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными мерами безопасности при обращении с огнем.