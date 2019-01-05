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сегодня, 12:09 0

На месте пожара в Белогорске предотвращен взрыв

На месте пожара в Белогорске предотвращен взрыв
Фото: pixabay.com

Пресс-служба администрации Белогорска сообщила подробности трагического происшествия, случившегося ночью 5 января. На улице Котовского горел дом, и на месте было найдено тело мужчины.

По информации пресс-службы, трагедия произошла в частном деревянном доме с печным отоплением по улице Котовского.

«Из горящего здания было извлечено два газовых баллона, которые могли взорваться, а при проведении разведки пожарными был обнаружен труп мужчины. Причина пожара устанавливается, по предварительным данным, это неосторожное обращение с огнем», – рассказал начальник четвертой пожарной части Павел Зуев.

За пять дней новогодних праздников это второе возгорание в частном доме с погибшим.

Жителям Белогорска настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными мерами безопасности при обращении с огнем.

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