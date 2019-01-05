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сегодня, 11:45 1

Амурчане в новогодние праздники могут пожаловаться на просрочку в магазинах

Амурчане в новогодние праздники могут пожаловаться на просрочку в магазинах
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Управление Роспотребнадзора по Амурской области контролирует качество и безопасность пищевой продукции на потребительском рынке в новогодние праздники. Для амурчан работает горячая линия, куда можно обратиться в случае обнаружения в магазинах просроченных товаров.

Как сообщает ведомство, в предновогодней суете и в период праздников бдительность потребителей относительно качества продуктов снижена. Этим пользуются недобросовестные продавцы.

Управление продолжает работу по контролю за качеством и безопасностью пищевой продукции, реализуемой на потребительском рынке. Пристальное внимание уделено торговым сетям, а также небольшим торговым точкам, расположенным в жилых кварталах городов и сельских поселениях, объектам мелкорозничной торговли.

Ведомство напоминает: для предупреждения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений при покупке продуктов питания обращайте внимание на их внешний вид, условия хранения, на наличие информации о продуктах, в том числе – дату изготовления, сроки годности.

Приобретать пищевые продукты советуют в местах организованной торговли – магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках. «Исключайте покупки в местах несанкционированной торговли», – призывает Роспотребнадзор.

О фактах реализации товаров с истекшим сроком годности, ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, можно сообщать по телефону горячей линии 8 (4162) 20-20-20, с 10 до 17 часов ежедневно.

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#Новый год #торговля

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад



    Приобретать пищевые продукты советуют в местах организованной торговли – магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках. «Исключайте покупки в местах несанкционированной торговли», – призывает Роспотребнадзор.



    "Матрешку" на Октябрьской проверьте, там просрочку вместо зарплаты работникам выдают, не говоря о том, что на прилавках, хотя недавно открылись.

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