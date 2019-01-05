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Умер актер Театра на Таганке, друг Высоцкого Иван Бортник

Умер актер Театра на Таганке, друг Высоцкого Иван Бортник
Фото: Ираклий Чохонелидзе, ТАСС

4 января скончался актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Бортник. Ему было 79 лет. Об этом СМИ сообщила супруга актера. «Иван скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что, скорее всего, тромб», – сказала Татьяна Борзых.

«Ребята, ушел мой друг Иван Бортник… к Володе Высоцкому ушел», – написал в Fecbook коллега и друг Бортника Владислав Маленко.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе, окончил Театральное училище имени Щукина. Актер работал в Театре имени Гоголя, но большую часть своей жизни посвятил Театру на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким, позднее посвятившим ему песню «Письмо к другу», пишет ТАСС.

Иван Сергеевич Бортник сыграл множество ролей в кино. Он известен зрителям по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Иван да Марья», «Зеркало для героя», «Объяснение в любви».

В Театре на Таганке Бортник принимал участие в спектаклях «Три сестры», «Владимир Высоцкий», «Гамлет», «Пугачёв» и других.

В 2000 году Бортник получил звание народного артиста России. Спустя шесть лет его наградили медалью Минобороны «За трудовую доблесть», а еще через год — золотой Есенинской медалью Союза писателей России за верность традициям русской культуры, сообщает РБК.

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Комментарии
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  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    2 часа назад

    Гребаный Экибастуз...

  • DrDimon

    DrDimon
    8 минут назад

    Такой разный...

    "Место встречи изменить нельзя" - Промокашка, бандит

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    :(((

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