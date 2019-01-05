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сегодня, 11:13 0

На месте пожара в Белогорске найдено тело мужчины

На месте пожара в Белогорске найдено тело мужчины
Фото: pixabay.com

Ночью 5 января в Белогорске был пожар на улице Котовского. Горел частный одноквартирный жилой дом. На месте происшествия обнаружено тело мужчины.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 03:15. Когда пожарные прибыли на место, горели кровля и веранда дома. Открытое горение ликвидировали в 03:34.

Огонь уничтожил кровлю, веранду. Дом поврежден изнутри по всей площади.

Мужчина, чье тело нашли на месте пожара, еще не опознан.

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#Белогорск #пожары #происшествия

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