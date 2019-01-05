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сегодня, 10:42 1

Приамурье заняло второе место в России по продажам автомобилей с пробегом

Приамурье заняло второе место в России по продажам автомобилей с пробегом
Фото: avtostat-info.com

«Автостат Инфо» провел исследование, посвященное продажам в России автомобилей с пробегом. Был составлен рейтинг регионов (территорий) по этому показателю. В него вошла и Амурская область.

Исследование затронуло период первых 11 месяцев 2018 года, то есть январь – ноябрь. Первое место рейтинга досталось Московской области. Здесь за 11 месяцев покупатели приобрели 257 179 подержанных легковушек.

Амурская область заняла второе место. В регионе продали 242 978 б/у автомобилей. Данный показатель упал в сравнении с 2017 годом – тогда он составлял 328 010 машин.

На третьем месте расположилась Москва, где за 11 месяцев было продано 236 580 машин с пробегом.

В топ-5 рынков с наиболее высокими показателями перепродаж легковых машин вошли Краснодарский край и Ростовская область.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Нууу, хоть в чём то, мы в лидерах...

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