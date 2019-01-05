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сегодня, 10:27 1

Житель Свободного удивился безглазым игрушкам в местном магазине (видео)

Житель Свободного удивился безглазым игрушкам в местном магазине (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик SVB NEWS поделился историей одного из жителей Свободного. Мужчина обратил внимание на то, что в одном из супермаркетов города продают странного вида игрушки. У плюшевых зверей отсутствуют глаза.

Был опубликован соответствующий видеоролик. Как видно на кадрах, глаз нет у части плюшевых игрушек. «Для самых маленьких, чтобы не откусили», – делает в видео предположение девушка.

Также паблик пишет, что абсолютно все цены в торговом зале не соответствуют ценам, которые озвучиваются на кассе, после покупки. Со слов кассира, был поднят НДС, поэтому цены изменились.

«Видимо, там не знают о законе, что продавец обязан продать товар по цене, указанной на ценнике. Что ж, в очередной раз предприниматели показывают свое отношение к закону и своим клиентам», – отмечает SVB NEWS.

Видео: instagram.com/svbnews

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#Свободный #торговля

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Комментарии
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  • Ташка

    Ташка
    1 час назад

    В чем проблема в безглазых игрушках - их запрещено продавать что ли? Ну не покупай, или нарисуй глаза, если так сильно хочется. В конце-концов, пусть автор зайдет в любой магазин игрушек - там вообще он заикаться начнет - у кукол по 6 рук, зубы вампира и продаются они в гробах, про популярную у мальчиков коллекцию мусорных монстров-уродцев вообще молчу. Поэтому удивление безглазым плюшевым зайцам у взрослого мужика как-то странно выглядит...

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