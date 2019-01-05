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сегодня, 10:07 4

Большая снежная горка на площади Благовещенска повреждена (видео)

Большая снежная горка на площади Благовещенска повреждена (видео)
Фото: кадр видео

Большая снежная горка, расположенная на главной площади Благовещенска, получила повреждения. Об этом предупредили журналисты «Альфа-канала» в Инстаграме.

На горке оказалась сломана перегородка. Как это произошло, неизвестно, однако теперь катание стало менее безопасным. Однако, отмечают журналисты, горожан это не останавливает.

Коммерческий директор ГСТК Юрий Грошев сообщил ИА «Амур.инфо», что информация о сломанной перегородке передана организации-подрядчику.

Видео: instagram.com/alphatvnews

Просмотров всего: 2104

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    фигово сделали

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Комментарии в инсте верные.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    34 минуты назад

    М-да, комменты в инсте под этой новостью пипец…

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