Большая снежная горка на площади Благовещенска повреждена (видео)

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Большая снежная горка, расположенная на главной площади Благовещенска, получила повреждения. Об этом предупредили журналисты «Альфа-канала» в Инстаграме.

На горке оказалась сломана перегородка. Как это произошло, неизвестно, однако теперь катание стало менее безопасным. Однако, отмечают журналисты, горожан это не останавливает.

Коммерческий директор ГСТК Юрий Грошев сообщил ИА «Амур.инфо», что информация о сломанной перегородке передана организации-подрядчику.

Видео: instagram.com/alphatvnews