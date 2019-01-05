Появились подробности убийства двух человек в Зее

Утром 4 января в квартире одного из домов, расположенных в микрорайоне Светлый города Зеи, были обнаружены тела мужчины 1953 года рождения и женщины 1977 года рождения с признаками криминальной смерти. Из этой же квартиры со множественными телесными повреждениями в медицинское учреждение доставили 23-летнего сына погибших. Были возбуждены уголовные дела: по факту убийства двух лиц и факту покушения на убийство.

В тот же день был задержан подозреваемый – 26-летний местный житель. Отмечается, что это знакомый пострадавшего молодого человека, он некоторое время проживал в данной квартире.

Сейчас предполагаемый преступник находится в изоляторе, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.