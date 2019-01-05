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5января
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сегодня, 09:45 0

Появились подробности убийства двух человек в Зее

Появились подробности убийства двух человек в Зее
Фото: beztabu.net

Появились подробности убийства двух человек, которое произошло в городе Зее. Информацию ИА «Амур.инфо» предоставили пресс-служба УМВД России по Амурской области и следственное управление СКР по региону.

Утром 4 января в квартире одного из домов, расположенных в микрорайоне Светлый города Зеи, были обнаружены тела мужчины 1953 года рождения и женщины 1977 года рождения с признаками криминальной смерти. Из этой же квартиры со множественными телесными повреждениями в медицинское учреждение доставили 23-летнего сына погибших. Были возбуждены уголовные дела: по факту убийства двух лиц и факту покушения на убийство.

В тот же день был задержан подозреваемый – 26-летний местный житель. Отмечается, что это знакомый пострадавшего молодого человека, он некоторое время проживал в данной квартире.

Сейчас предполагаемый преступник находится в изоляторе, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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#Зея #криминал #происшествия

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