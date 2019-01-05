В Благовещенске молодой человек обокрал работницу магазина (видео)
В Благовещенске случилось происшествие в магазине, расположенном на улице Северной. Молодой человек похитил мобильный телефон, принадлежащий одной из работниц, сообщил «Сканер». Момент кражи попал на камеру наблюдения.
В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что 4 января в полицию поступило заявление по факту кражи. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность этого человека.
Видео: instagram.com/skaner_dtp28
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