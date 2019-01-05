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сегодня, 08:53 1

В Зее мужчина убил двоих человек и ранил одного

В Зее мужчина убил двоих человек и ранил одного
Фото: ya-rayon.ru

4 января в городе Зее произошла трагедия. Были убиты два человека, еще один ранен. Его доставили в больницу.

По версии правоохранителей, к преступлению причастен мужчина. Он задержан и помещен в изолятор. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела, сообщили ИА «Амур.инфо» в следственном управлении СКР по Амурской области.

Подробности трагедии обсуждают пользователи мессенджеров и социальных сетей. По их сведениям, убийство было совершено «с особой жестокостью», двое погибших и пострадавший – члены одной семьи.

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#криминал #происшествия #Зея

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Комментарии
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  • Asd456

    Asd456
    14 минут назад

    Жертвы нового года без них не обходятся праздники. Так издревле заведено. Может у кого статистика есть сколько электората сокращается за праздники

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