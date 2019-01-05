В Зее мужчина убил двоих человек и ранил одного

4 января в городе Зее произошла трагедия. Были убиты два человека, еще один ранен. Его доставили в больницу.

По версии правоохранителей, к преступлению причастен мужчина. Он задержан и помещен в изолятор. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела, сообщили ИА «Амур.инфо» в следственном управлении СКР по Амурской области.

Подробности трагедии обсуждают пользователи мессенджеров и социальных сетей. По их сведениям, убийство было совершено «с особой жестокостью», двое погибших и пострадавший – члены одной семьи.