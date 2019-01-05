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5января
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сегодня, 01:00

Гороскоп на 5 января: у Рыб серьезный разговор, а Львы счастливы

Гороскоп на 5 января: у Рыб серьезный разговор, а Львы счастливы

Восход Солнца: 08:29
Заход Солнца: 16:36
Солнце в Козероге.

Овен. Постарайтесь выкроить время для решения личных проблем – сегодняшние сутки идеальны для семейных путешествий и для налаживания взаимоотношений с родственниками и друзьями.

Телец. Звезды советуют в срочном порядке налаживать деловые связи и искать более перспективные пути для развития личного бизнеса.

Близнецы. Пора браться за новые дела и не переживать, что реализовать их не получится. Вас обязательно поддержат в начинаниях близкие друзья и коллеги.

Рак. Ровная осанка, внутреннее спокойствие, обаятельная улыбка – и желаемые перемены будут вашими уже очень скоро. Сегодня настроение Раков будет меняться со скоростью света.

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Лев. Вы получите известие, после которого ваше настроение подскочит до плюсовой отметки. Вечером прогуляйтесь по городу, это приведет Ваше тело в порядок.

Дева. Люди, с которыми Вы недавно познакомились, могут Вас разочаровать. Не стройте на ближайшее будущее с ними деловых контактов, это может неудачно закончиться.

Весы. Возможны непредвиденные перемены намеченных планов, способные надолго выбить вас из рабочей колеи. Вероятно противостояние в общении, каждый будет настаивать на своем мнении, не слушая окружающих.

Скорпион. Сегодня Скорпионы могут смело заняться теми вещами, на которые раньше не хватало времени и сил. Возможно, что после этого Вы пересмотрите свои дальнейшие планы.

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Стрелец. Сегодня фортуна благоволит Скорпионам и организовывает им подходящие условия буквально повсюду. Отказ или препятствие вы встретите лишь там, где ваше желание невыполнимо в принципе.

Козерог. Двойственный день. Звезды будут переменчивы к вам. Многие из представителей этого знака могут испытывать как взлеты, так и падения. Не грустите по пустякам, а отправляйтесь к кому-нибудь в гости.

Водолей. Сегодня у многих может проясниться вопрос с работой. Поиски наконец увенчаются успехом, и у вас почти не останется времени на житейские проблемы.

Рыбы. Если в этот день вы решитесь на серьезный разговор с любимым человеком, то сделаете правильны выбор. Многие проблемы и вопросы можно решить мирно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось телепатия, оператор, яма, морщины, то посмотрите значение в соннике.

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