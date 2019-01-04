Амурчане рассылают видео с избиением парня, якобы снятое в училище Благовещенска

В мессенджерах и соцсетях амурчане пересылают друг другу видео с избиением молодого человека. Со слов пользователей, действие происходит в речном училище Благовещенска. Встревоженные жители обратились в СМИ.

Вместе с видео люди пересылают сообщение: «Говорят, в речном училище. По группам отправьте. Может кто узнает своего сына».

В амурском минобре тем временем пояснили, что видео снято не в Приамурье, более того, записи уже больше года. На кадрах не речное училище. Как оказалось, видеозапись публиковали в разное время разные СМИ.

Известно, что видео было снято в 2016 году. Где именно сделана запись, неизвестно.