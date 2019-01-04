Новую сверхтяжёлую российскую ракету назвали «Енисей»

Сверхтяжёлая российская ракета-носитель, первый полёт которой должен состояться в 2028 году, получила название «Енисей». Соответствующая информация опубликована на странице главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter.

«Подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс «Енисей»)», — написал Рогозин.

Как отмечается, разработчиками являются РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», Центр имени Хруничева — в части создания третьей ступени.

Как пишет RT на русском, в начале ноября 2018 года Рогозин заявил, что Россия намерена изучать Луну с помощью роботов-аватаров. В декабре стало известно, что полномасштабную базу России на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами.

Также астроном Николай Лагин прокомментировал в беседе с ФАН слова вице-премьера России Юрия Борисова о необходимости освоения Луны всем мировым сообществом.