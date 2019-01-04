Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:08 0

Новую сверхтяжёлую российскую ракету назвали «Енисей»

Новую сверхтяжёлую российскую ракету назвали «Енисей»
Фото: twitter.com

Сверхтяжёлая российская ракета-носитель, первый полёт которой должен состояться в 2028 году, получила название «Енисей». Соответствующая информация опубликована на странице главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter.

«Подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс «Енисей»)», — написал Рогозин.

Как отмечается, разработчиками являются РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», Центр имени Хруничева — в части создания третьей ступени.

Как пишет RT на русском, в начале ноября 2018 года Рогозин заявил, что Россия намерена изучать Луну с помощью роботов-аватаров. В декабре стало известно, что полномасштабную базу России на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами.

Также астроном Николай Лагин прокомментировал в беседе с ФАН слова вице-премьера России Юрия Борисова о необходимости освоения Луны всем мировым сообществом.

Просмотров всего: 61

#космос

распечатать


Общество 6

Китайский космический аппарат доставил на Луну образцы для создания биосферы
Общество 1

Реку Амур сфотографировали с земной орбиты

Общество 4

Роскосмос планирует увеличить количество пусков в 2019 году
Общество

За две минуты до пуска с Восточного стартовый комплекс сняли из космоса
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь