За год в Приамурье изъяли некачественные игрушки более чем на 2 миллиона рублей

Специалисты Роспотребнадзора по Амурской области проверяют на качество и безопасность объекты торговли в регионе. Так, за 2018 год по результатам проверок индивидуальных предпринимателей и граждан КНР специалисты изъяли из оборота 23,7 тысячи штук игрушек ненадлежащего качества, без документов и маркировки на общую сумму 2 миллиона 304 тысячи рублей.

В рамках контроля за соблюдением требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» проведено 25 проверок, снято с реализации более 4,4 тысячи предметов детской одежды и обуви без документов, подтверждающих безопасность продукции, без маркировки на русском языке.

Кроме того, за текущий год проверено 16 торговых объектов, реализующих игрушки, составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, наложено 9 штрафов на сумму 139 тысяч рублей, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В последнем квартале текущего года ходе внеплановых проверок за соблюдением требований ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» в большинстве проверяемых объектах торговли осуществлялась продажа детских игрушек без документов, подтверждающих их соответствие требованиям безопасности, без маркировки единым знаком обращения, без информации на русском языке о наименовании игрушки, об изготовителе и его юридическом адресе, об импортере, о возрастных ограничениях, о правилах использования.

В преддверии новогодних праздников в торговых объектах проверялась реализация новогодних подарков. При проверках отслеживались сроки годности изделий, условия хранения, предписанные производителем, рассматривались документы, подтверждающие качество и безопасность товара, маркировка, нанесенная на упаковки продукции.

За ноябрь-декабрь 2018 года по результатам контрольно-надзорных мероприятий на 33 проверенных объектах выявлено 206 нарушений обязательных требований. При этом по причине истекшего срока годности нарушения условий хранения продукции и отсутствия необходимой маркировки товаров изъято из оборота 38 килограммов кондитерских изделий.

По фактам выявленных нарушений составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 285 тысяч рублей.

Проведение проверок продолжится до 8 января 2019 года, ситуация находится на контроле управления.