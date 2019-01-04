Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:37 0

Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана

Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Фото: tsargrad.tv

Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана «Пабук». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Bangkok Post. Ураган ожидают уже сегодня, 4 января.

Особое внимание властей сосредоточено на провинции Накхонситхаммарат, имеющей 220-километровую береговую линию. Здесь ливни начнутся 4 января вечером. Для местных жителей подготовлены десятки укрытий, которые смогут вместить 86 тысяч человек. В пятницу в провинции закрыты все школы.

Девять нефтегазовых компаний переместили 2 635 сотрудников с морских буровых платформ на материк, оставив лишь 246 человек наблюдать за объектами. С приближением урагана добыча нефти и газа в заливе снизилась.

Десятки тысяч туристов покинули популярные курорты Таиланда. С островов Панган и Тао, которые были заполнены отдыхающими во время праздников, туристы начали уезжать еще в среду, чтобы не оказаться в ловушке из-за прерванного судоходного сообщения. Для тех туристов, которые не смогли купить билеты на паромы до материка или решили переждать ураган на островах, местные власти подготовили убежища.

«Пабук» принесет проливные дожди и сильный ветер на юг королевства, включая туристические точки в Андаманском море, такие как Краби и Пхукет, где отдыхают тысячи россиян. В самых южных провинциях Паттани, Наратхиват и Яла, расположенных вблизи границы с Малайзией, готовятся к наводнениям.

Авиакомпания Bangkok Airways отменила в пятницу все рейсы на остров Самуи, закрыт аэропорт в городе Накхонситхаммарат. Приостановлено паромное сообщение между курортными городами Паттайя и Хуахин. Всем судам рекомендовано оставаться в портах до пятого января.

Просмотров всего: 298

#погода #туризм

распечатать


Общество 1

До минус 35: прогноз погоды в Приамурье на 4 января
Общество 2

Новогодняя ночь в Благовещенске выдалась самой теплой за весь период метеонаблюдений
Общество

Без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 3 января

Общество 1

Пункт пропуска Благовещенск заработал в обычном режиме

2 января, 18:37
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь