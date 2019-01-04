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сегодня, 17:20 0

Из двух семей Белогорска забрали детей: специалисты опасались за их жизнь и здоровье

Из двух семей Белогорска забрали детей: специалисты опасались за их жизнь и здоровье
Фото: komionline.ru

В Белогорске проверили 14 семей, воспитывающих несовершеннолетних и состоящих на учете. В период новогодних и рождественских праздников органы системы профилактики семейного неблагополучия взяли на контроль тех, кто требует особого внимания. В семьях воспитывается 33 ребенка.

«3 и 4 января провели два рейда с участием комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения полиции по делам несовершеннолетних, комитета по образованию, делам молодежи и комплексного центра социального обслуживания населения, – рассказала секретарь КДН Лада Новикова. – Смогли попасть только в 10 семей из 13, запланированных ранее для посещения. В трех случаях двери комиссии не открыли. По итогам осмотра из двух семей забрали пять детей в возрасте от 2 до 5 лет. Трое помещены в детское отделение Белогорской больницы, двое в приют. Решение обусловлено ужасными условиями, в которых находились дети: отсутствие питания, грязь, неадекватное поведение родителей с серьезным похмельным синдромом».

Кроме состоящих на учете семей, межведомственная комиссия посетила и семью, данные о которой поступили из профиля Инстаграм belogorskdeti, куда анонимно белогорцы могут сообщать о фактах ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

«Информация о неисполнении родительских обязанностей не подтвердилась. По факту информации семью посещали дважды, – добавила Лада Новикова. – В любом случае будем реагировать на все сообщения, связанные с несовершеннолетними детьми, родители которых недобросовестно исполняют свои обязанности. О фактах можно сообщать и на телефон доверия отдела полиции 2-32-29. Надзор за такими семьями продолжается, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #дети #администрация Белогорска

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