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4января
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сегодня, 14:20 0

В Бурейском районе жители убили и сожгли двух лис, заподозрив у них бешенство

В Бурейском районе жители убили и сожгли двух лис, заподозрив у них бешенство

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого амурчане сжигают двух мертвых лис. Женский голос на видеозаписи говорит: «Так мы боремся с нашествием лис в нашей деревне, село Безымянное, Бурейский район, две лисы». «Не в адеквате после 31 декабря», – добавляет мужской голос.

Как можно понять из видео, люди сами убили двух лис, решив, что они больны бешенством, а затем сожгли их. Между тем, по официальным данным, в Бурейском районе не были зарегистрированы случаи бешенства. По результатам проверки положительные пробы на бешенство выявлены среди животных из четырех соседствующих районов – Михайловского, Завитинского, Константиновского и Октябрьского.

«Наличие бешенства у животного можно установить только в лаборатории. И для этого нужен мозг этого животного. По видео совершенно не понятно, при каких обстоятельствах были убиты эти лисы. И тем более не ясно, с чего люди решили, что лисы больны. У нас охотники во всех районах отстреливают лис и отправляют на исследования, чтобы определить, заражены животные или нет. Пока у нас как было четыре района с бешенством, так и осталось. И Бурейского района в этом списке нет», – сказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

В амурском управлении МВД корреспонденту Амур.инфо сообщили, что по данному факту полиция проведет проверку.

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#животные #происшествия

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