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4января
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сегодня, 13:42 2

Многие участники голосования на Амур.инфо отказались смотреть привычные фильмы в новогодние праздники

На Амур.инфо завершилось очередное голосование. Оно длилось с 28 декабря по сегодняшний день, 4 января. Пользователям предлагалось ответить на вопрос: какой фильм вы хотели бы посмотреть в Новый год? На выбор было представлено 10 вариантов, также можно было предложить свой.

В итоге самым популярным ответом стал ««Иван Васильевич меняет профессию». За него проголосовали 160 человек, или 26,1 %. Чуть меньше голосов – 148 – у фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» (24,1 %). Остальные фильмы отстают от вышеперечисленных фаворитов с большим отрывом.

На третьем месте картина «Один дома», за нее свой голос отдали 85 пользователей, или 13,8 %. Четвертая позиция за фильмом «Карнавальная ночь» – 58 голосов, или 9,4 %. Пятое место у комедии «Елки», за нее проголосовали 28 человек, или 4,6 %.

Поровну поделились голоса между двумя фильмами: «Гринч-похититель Рождества» и «Плохой Санта». У них 24 голоса, или 3,9 %. За «Реальную любовь» проголосовали 16 пользователей, или 2,6 %. У «Иронии судьбы. Продолжение» всего 8 голосов, или 1,3 %. И меньше всего голосов было отдано за вариант «Санта-Клаус», у него 4 голоса, или 0,7 %.

59 человек (9,6 %) из 614 участников голосования предложили свой вариант ответа. Многие отвечали, что все фильмы, показываемые по телевизору в новогодние праздники, уже надоели и им хотелось бы посмотреть что-то новое. Другие писали, что вообще не будут смотреть фильмы. Третьи перечисляли различные советские картины. Были и те, кто решил в праздничные выходные сходить в кинотеатры на новый фильм «Т-34».

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#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    нет ничего нового и достойного

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    7 минут назад

    Лучше посмотреть старые добрые фильмы, в которых есть смысл, замысел, где каждый актёр личность и талант, чем то что показывают сегодняшние бездарности, прорвавшиеся на экран либо за деньги, либо того хуже... С Новым Годом! Желаю всем нам выжить в новом году!

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