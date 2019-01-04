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сегодня, 12:47 4

Вандалы в Свободном лишили подсветки ледовый городок

Вандалы в Свободном лишили подсветки ледовый городок

Ледовый городок на центральной площади Свободного пострадал от вандалов. В ночь со 2 на 3 января три фигуры остались без подсветки. Целью вандалов были фонарики, встроенные в лёд и освещающие ледяные фигуры: надпись «С Новым годом», снежинка напротив этой надписи и фотозона с витыми колоннами.

Три фонарика ворам удалось выбить изо льда, их украли. Ещё два, которые не поддались, оказались разбиты. Глава города Владимир Константинов дал распоряжение обесточить места подключения указанных пяти фонариков для безопасности отдыхающих. Теперь фигуры останутся без подсветки. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте пресс-службы администрации Свободного.

Раннее неизвестные покушались на гирлянды, украшающие входную группу напротив гостиницы «Зея». «В канун Нового года их пытались снять, разорвали и испортили. Пришлось спешно украшать арку тем, что было, из старых запасов. Именно поэтому освещение в этой зоне разное. И кому-то очень понадобилась урна, которую выламывали и гнули возле одной из скамеек – её пришлось демонтировать. Словом, "отдохнули" граждане на славу», – сообщили в пресс-службе.

Сейчас изучаются записи камер видеонаблюдения для установления личностей вандалов.

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#жизнь #Свободный

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Город Президентского внимания.

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Вот что за уроды, не себе не людям :(

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    для Свободного-это нормально

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    Может пора в такие дни снайперов на круглосуточное дежурство выставлять? Пострелять парочку таких придурков, отрекламировать широко, что и с другими церемониться не будут, хоть тогда спокойней будет? Что за твари такие в нашем обществе, которые покоя не дают? По хорошему и УК нужно изменить, если кража или подобное преступление было совершено в праздничные дни, срок автоматом в 2 раза увеличивается без права УДО.

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