Состояние спасенного из-под завалов в Магнитогорске малыша улучшилось

«Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением», — приводит НСН слова Радецкого. Он отметил «нормализацию лабораторных показателей».

В результате ЧП в Магнитогорске у мальчика была закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание. В таком состоянии его эвакуировали в Москву. Спасенный малыш пролежал под обломками на 20-градусном морозе более суток, причем одет он был очень легко.

В НИИ, где проходит лечение ребенок, посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она сообщила журналистам, что младенцу проводится интенсивная терапия, но в подобных ситуациях осложнения могут возникнуть и на третий-четвертый день после госпитализации. Согласно диагностическим исследованиям, у малыша отсутствуют повреждения мозга, уточнила министр.

Она выразила надежду, что ребенка восстановят без дефектов, но признала, что период восстановления будет длительным. Министр добавила, что врачи стараются не допустить развития гангрены пальцев и стопы правой ноги.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря: в подъезде жилого дома по улице Карла Маркса обрушились перекрытия. Следственный комитет (СК) РФ в качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривает версию взрыва бытового газа. В тот же день, 31 декабря, в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин.

Глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что газовое оборудование в пострадавшем доме не проверяли более полугода.

«Вы знаете, как в целом в стране у нас обстоят дела с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается часто в ремонте. Вот сам факт: с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя зайти было? Ладно, летом в отпусках люди. А потом-то?» — возмутился Бастрыкин в эфире «Первого канала».

Похороны по погибшим пройдут в Магнитогорске до 7 января. «По похоронам: 4 января — шесть человек, 5 января — девять, 7 января — один», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Те, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, получат по 400 тысяч рублей, а люди, здоровью которых был нанесен легкий вред, — 200 тысяч рублей. «Выплаты начнутся с сегодняшнего дня. Граждане получат индивидуальное приглашение», — заявили в пресс-службе губернатора Челябинской области.