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сегодня, 12:04 1

Китайский космический аппарат доставил на Луну образцы для создания биосферы

Китайский космический аппарат доставил на Луну образцы для создания биосферы
Фото: m.lenta.ru

Космический аппарат «Чанъэ-4», который ранее впервые в истории совершил мягкую посадку на обратной стороне естественного спутника Земли, доставил на Луну образцы биологических видов с целью формирования там мини-биосферы. Об этом сообщила китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

«Аппарат доставил на Луну шесть биологических видов, среди которых семена хлопчатника, рапса, картофеля, резуховидки, а также личинки плодовой мухи (дрозофиллы) и дрожжевые грибки, – говорится в опубликованном на сайте CASC сообщении. – Как ожидается, это позволит сформировать на Луне мини-биосферу и вырастить там первый цветок».

Ранее CASC заявляла, что «озеленение» естественного спутника Земли пройдет в рамках реализации проекта «Лунная мини-биосфера», который в 2016 году стал лучшим среди 200 участников конкурса на разработку плана первого лунного биологического проекта. В создании проекта приняли участие представители 28 университетов КНР во главе с учеными Чунцинского университета (город центрального подчинения Чунцин, Юго-Западный Китай). Согласно плану по его реализации, образцы были транспортированы на обратную сторону естественного спутника Земли в специальных оловянных капсулах, пишет ТАСС.

«Исследование обратной стороны Луны — это вклад Китая в развитие мира», — сказал один из разработчиков «Чанъэ-4» Шэнь Чжэньжун. «И хотя мы до сих пор не знаем, что нам удастся найти, это исследование может оказать влияние на развитие нескольких будущих поколений», — подчеркнул он. В свою очередь главный конструктор китайской программы по освоению Луны У Вэйжэнь сказал, что «изучение всего неизвестного — это человеческая природа». «Исследование Луны не только углубит наше понимание Земли и космоса, но и нас самих», — резюмировал ученый.

Лунный аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января в 10:26 по местному времени (05:26 мск) «Чанъэ-4» успешно сел на обратную сторону Луны. В 11:40 (06:40 мск) аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния.

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#Китай #космос

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    11 минут назад

    Пока в России пилят, китайцы развивают технологии.

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