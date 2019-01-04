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сегодня, 10:55 1

Парня, нападавшего на девушек в Благовещенске, поместили в ИВС

Парня, нападавшего на девушек в Благовещенске, поместили в ИВС
Фото: mkset.ru

В Благовещенске полицейские задержали подозреваемого в нападениях на девушек. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. В настоящий момент он помещён в изолятор временного содержания.

По информации амурского управления МВД, в полицию поступило несколько заявлений от жительниц областного центра о том, что в микрорайоне Благовещенска они подверглись нападению неизвестного мужчины.

Для установления личности и задержания лица, причастного к данным инцидентам, руководством УМВД принято решение о создании специальной группы. В ее состав вошли сотрудники подразделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, против личности управления уголовного розыска УМВД и оперативники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский».

Стражи правопорядка установили приметы нападавшего, отработали места возможного его появления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали молодого человека, который может быть причастен к нападениям, совершенным 22 и 27 декабря. Им оказался гражданин 2000 года рождения.

Амурские следователи возбудили два уголовных дела в отношении 18-летнего парня: по части 3 статьи 30 части 1 статье 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и части 3 статьи 30 пункта «а» части 3 статьи 132 УК РФ (покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

По обоим уголовным делам подследственному предъявлено обвинение. В настоящее время он задержан и находится в изоляторе временного содержания, следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подследственного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, сообщает амурское следственное управление.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    1 час назад

    Молодчаги опера!!!

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