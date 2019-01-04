Пансионат для престарелых «Приозерье» 9 января вновь откроет двери

В единственном в Амурской области пансионате для престарелых и инвалидов «Приозерье» завершились ремонтно-строительные работы. Они длились 4 месяца. На работы было выделено почти 6,7 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета и средств Пенсионного фонда России.

В конце декабря выездную проверку выполненных работ провели министр социальной защиты населения области Наталья Киселева и управляющая отделением Пенсионного Фонда РФ по Амурской области Елена Гончарова.

Пансионат находится в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района. Трехэтажный корпус с подвалом был построен в 1986 году, он рассчитан на 98 койко-мест, в корпусе проживают престарелые граждане: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет и инвалиды.

Срок эксплуатации электрических сетей превысил нормативный. Дверные блоки на 3 этаже имели повреждения, трещины. Облицовка стен коридора была выполнена из горючих материалов, что также не соответствовало требованиям безопасности, сообщает ПФР.

В ходе ремонта были заменены межкомнатные дверные блоки, линолеум в жилых комнатах, выполнена отделка стен, потолков в жилых комнатах и коридоре негорючими материалами. Уже 9 января отремонтированный пансионат «Приозерье» примет новые заезды пенсионеров.

Ремонт проводился в рамках социальной программы «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году».

Пенсионный фонд с 2001 года выделяет средства на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи и организацию компьютерных курсов для пенсионеров на условиях софинансирования с региональным бюджетом. За все время на эти цели фонд направил более 180 миллионов рублей. Основной статьей этого бюджета все годы является проведение капитальных ремонтов в амурских домах-интернатах.

За 17 лет реализации социальных программ в Приамурье частичный капитальный ремонт был проведен в Благовещенском доме-интернате для престарелых и инвалидов, пансионате «Приозерье», Малиновском доме-интернате, Усть-Ивановском психоневрологическом интернате, Белогорском центре социального обслуживания, Мухинском психоневрологическом доме-интернате, Социально-реабилитационном центре для пожилых граждан и инвалидов «Бардагон», Архаринском доме-интернате для престарелых и инвалидов.