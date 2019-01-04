Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:33 3

Амурский минтранс вмешался в ситуацию с содержанием моста через реку Мын

Амурский минтранс вмешался в ситуацию с содержанием моста через реку Мын

В министерстве транспорта Амурской области прокомментировали ситуацию с содержанием моста через реку Мын. В ведомстве сообщили, что рекомендовали администрации района принять дополнительные меры по обеспечению безопасного прохода пешеходов и проезда транспортных средств.

По информации министерства, в 2018 году был проведен ремонт моста силами УК «Петропавловск». Администрация района и поселка совместно с ООО «Транзит» проводят работу по текущему содержанию автодорог муниципалитета. Финансирование работ по содержанию автодорог обеспечено правительством региона. Дорожный фонд области формируется поступлениями от транспортного налога и акцизов на продажу ГСМ.

Просмотров всего: 262

#транспорт

распечатать


Происшествия 7

В Белогорске вандалы атаковали автобусные остановки (фото)
Происшествия 5

Летевший из Благовещенска самолет вынужденно сел в Красноярске
Общество 2

Жители амурской Стойбы пожаловались на состояние местного моста (фото)
Происшествия 1

В Тынде сняли на видео водителя, минуту ехавшего по встречке

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Министерстао есть, дорог, мостов нет, есть направление. Интересно сколько тратят на министерство в год и зачем оно такое?!

  • Демидыч

    Демидыч
    35 минут назад

    а жителям слабо взять лопатку в руки и по молодецки разбросать снег?

  • vertex

    vertex
    31 минута назад

    Видимо, добропорядочные налогоплательщики ждут отработки своих налогов на содержание данных министерств.

    Может в селе топлива не осталось и трактора нет. Это Вам не Советское время.

    Дикий феодализмо - бандитизм олигархичный)))

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь