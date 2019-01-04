Амурский минтранс вмешался в ситуацию с содержанием моста через реку Мын

По информации министерства, в 2018 году был проведен ремонт моста силами УК «Петропавловск». Администрация района и поселка совместно с ООО «Транзит» проводят работу по текущему содержанию автодорог муниципалитета. Финансирование работ по содержанию автодорог обеспечено правительством региона. Дорожный фонд области формируется поступлениями от транспортного налога и акцизов на продажу ГСМ.