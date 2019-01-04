Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 0

Приамурье получит больше 198 миллионов рублей на лекарства для льготников

Приамурье получит больше 198 миллионов рублей на лекарства для льготников
Фото: inkazan.ru

Правительство РФ выделит регионам 31,367 миллиарда рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Программу распределения субвенций утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно распоряжению премьера, опубликованному на портале правительства, на полученные средства регионы закупят лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.

Амурская область из этой суммы получит чуть более 198 361 миллиона рублей.

Просмотров всего: 130

#здоровье #российская власть

распечатать


Экономика

Надзорные каникулы для малого бизнеса продлили на два года
Власть 52

Премьер-министр Японии: в случае передачи Курил россиян не заставят переселяться
Общество

Накануне Нового года из Тындинского района вертолет вывез беременную женщину
Общество 13

В 2019 году в жизни россиян произойдет ряд важных изменений
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь