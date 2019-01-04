Приамурье получит больше 198 миллионов рублей на лекарства для льготников
Правительство РФ выделит регионам 31,367 миллиарда рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Программу распределения субвенций утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Согласно распоряжению премьера, опубликованному на портале правительства, на полученные средства регионы закупят лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.
Амурская область из этой суммы получит чуть более 198 361 миллиона рублей.
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