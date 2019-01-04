Из-под завалов на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске извлекли всех людей

По его словам, работы на месте обрушения переходят в инженерно-строительную стадию. Чуприян отметил, что «группировка МЧС федеральная сворачивается, уходит». «Объем работ выполнен колоссальный, мы порядка 2 тысяч кубов (кубических метров) только строительных конструкций извлекли из-под завалов, мы четвертые сутки здесь – никто не получил травм и не погиб... Очень много конструкций висело на одной нитке, и пришлось срезать, удалять», – добавил он.

При этом спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных. «Нам еще нужно разобраться с животными... Послали бригады их извлекать», – сказал он. Чуприян рассказал, что «только что вынесли (из-под завала) живую кошку».

Уже после завершения работ спасатели достали из одной из квартир собаку.

Как отметил Чуприян, спасатели провели уникальную по сложности из-за рисков обрушения конструкций здания операцию. Он отдельно отметил особую сложность проведения операции из-за постоянной угрозы обрушения конструкций и стен, пострадавших подъездов.

«Коварная стена кирпичная, она нас держала в тонусе и могла в любой момент обрушиться. Но тем не менее выстояла, спасибо ей за это... Ее колебания до трех сантиметров уходили влево-вправо», – сказал Чуприян. Он также отметил хорошую организацию поисково-спасательной операции и помощь местных властей.

«Надо поблагодарить и губернатора и мэра этого города. Это же их кран, грузовики. У нас не было проблем в обеспечении нас техникой, горюче-смазочными материалами. Нам были созданы все условия для того, чтобы мы как можно быстрее выполнили эту операцию, что мы и сделали», – сказал Чуприян.

Как сообщалось ранее, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. 39 человек погибли. Также есть шесть пострадавших, из них пятеро человек, включая двоих детей, находятся в медучреждениях. 2 января из магнитогорской больницы выписали одну женщину.

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего, пишет ТАСС.