Гороскоп на 4 января: Весы примут важное решение, Раки займутся самокопанием

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Козероге.

Овен. Сохраняйте мечты в тайне от других. Постороннее влияние в значительной степени затруднит продвижение на пути к успеху.

Телец. Ваше финансовое положение не отличается стабильностью. Его скорее можно назвать лихорадочным, мерцательным - неожиданные денежные поступления чередуются с не менее непредсказуемыми тратами.

Близнецы. Для стратегических маневров и попытки увидеть будущее Вам лучше выбрать утро. День коварен, если увлечься воображаемой картиной успеха.

Рак. Все мысли будут «крутиться» вокруг прошлых и малоприятных событий. Учтите, что изменить уже ничего невозможно, поэтому не стоит тратить время на самоедство.

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Лев. Вам по зубам любой недоброжелатель, только зубы нужно показать ему не в оскале, а в искренней улыбке, и он не устоит. Вечер проведите с семьей.

Дева. Большая часть неприятностей исчезнет сама собой, если вы не будете вмешиваться в обычный ход событий. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие.

Весы. Можно принимать судьбоносные решения. Это прекрасное время для урегулирования любых вопросов с помощью дружеской поддержки и деловых знакомств.

Скорпион. В этот день для Скорпионов важны семейные дела и домашние заботы. Не исключено, что они окажутся на первом месте, станут поводом для размышлений или темой для разговоров с близкими.

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Стрелец. Попробуйте с помощью любимого человека преодолеть пессимизм, который преследует вас в последнее время. Объясните ему, что в столь сложный период вам бы хотелось почувствовать, что он рядом с вами.

Козерог. Вам придется разряжать обстановку в семье, чтобы между родственниками не возник масштабный конфликт.

Водолей. Займитесь наведением порядка, выясните все ли сделано, как следует, и не осталось ли на завтра невыполненных дел.

Рыбы. Положение планет для вас оставляет желать лучшего. Это положение трудное, но не безнадежное. Чтобы избежать лишних огорчений, лучше организовать себе возможность уединенного отдыха на лоне природы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось трибуна, заклинание, емкость, одиночество, то посмотрите значение в соннике.