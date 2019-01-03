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3января
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сегодня, 19:19 2

В Приморье может появиться центр хранения ядерных отходов

В Приморье может появиться центр хранения ядерных отходов
Фото: bezrao.ru

Правительство РФ одобрило проведение между госкорпорацией «Росатом» и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия переговоров о заключении исполнительного соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Предложение о проведении таких переговоров выдвинуто Росатомом и согласовано с МИД России, пишет ТАСС.

«Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"... о проведении переговоров о заключении исполнительного соглашения между госкорпорацией "Росатом" и Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия... относительно сотрудничества по строительству регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае», – говорится в документе.

Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, строящийся на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами (ДВЦ «ДальРАО» – филиал ФГУП «РосРАО») в Приморье, планируется вывести на проектную мощность к 2025 году.

19 ноября директор филиала Константин Сиденко сообщал ТАСС, что это позволит значительно уменьшить объем накопленных и образующихся отходов. По его словам, сейчас предприятие готовит к запуску мощности по переработке отходов первого и второго классов опасности. Планируется, что отходы будут перерабатывать, спрессовывать и паковать в контейнеры с целью вывоза за пределы Приморья для передачи национальному оператору.

Российско-японский Комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия был образован в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным в октябре 1993 года.

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#строительство

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Комментарии
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  • не люблю

    не люблю
    6 минут назад

    получили статус столицы дв, а к нему и груз ответственности

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 минуты назад

    Так вот для чего царь "своего" наместника посадил в Приморье...

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