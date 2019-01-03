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сегодня, 18:39 2

В Белогорске вандалы атаковали автобусные остановки

В Белогорске вандалы атаковали автобусные остановки
Фото: Амур.инфо (архив)

В первые дни января коммунальные службы Белогорска устранили акт вандализма. Неизвестные попытались снять поликарбонат с автобусной остановки «Южная» в обоих направлениях. О попытке снять листы с павильонов сообщили неравнодушные граждане в соцсетях.

Как рассказали в Единой службе по благоустройству Белогорска, на сообщение отреагировали оперативно: листы поставили на место и закрепили. Вместе с тем в 2018 году предприятию неоднократно приходилось восстанавливать автобусные павильоны. Вандалы портили поликарбонат краской, вырезали дыры. За последние два года было восстановлено около 80 павильонов. На устранение последствий действий вандалов направлено более 300 тысяч рублей, пишет пресс-служба администрации Белогорска.

В настоящее время на обслуживании предприятия по благоустройству находится порядка 180 остановок, 144 из них – оборудованы автобусными павильонами. Появились они за последние десять лет.

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#администрация Белогорска #Белогорск #происшествия #транспорт

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Комментарии
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    37 минут назад

    Фота благовская к статье - не позорьтесь, АмурИнфо.

  • Братеев1

    Братеев1
    36 минут назад

    да быдло везде одинаковое

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