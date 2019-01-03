Летевший из Благовещенска самолет вынужденно сел в Красноярске

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«По предварительным данным, в 12:22 (08:22 мск) произошло обледенение клапана двигателя, и командир экипажа принял решение посадить борт в аэропорту Емельяново. В 13:41 судно благополучно приземлилось. Пострадавших и повреждений нет», – сказала Оксана Горбунова.

По ее словам, на борту находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа. В настоящее время они размещены в накопители и обеспечены всем необходимым. Транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Между тем по мессенджерам распространяются сообщения, которые приписывают одному из пассажиров данного рейса:

«Привет! Сидим в аэропорту Красноярска... Никакой информации, ни одного представителя авиакомпании или аэропорта, что происходит, узнаем из сводок информагентств. NordWind мямлит что-то по телефону и в мессенджерах про "плановую проверку"».

«Людей с аварийно севшего в Красноярске рейса Благовещенск – Москва начали запускать обратно в самолет. Резервный ли это борт или прежний, что произошло, почему вообще аварийно садились, никто так и не объяснил. В аэропорту эти 150 пассажиров провели 2,5 часа».

«Летим до Москвы тем же самолетом. Все пассажиры надеются, что если что-то было поломано, то это починили, хотя черт его знает, что это было – пассажирам же так никто ничего и не объяснил...»