Жители амурской Стойбы пожаловались на состояние местного моста (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель села Стойба Селемджинского района Евгений Рогалев. Мужчина рассказал, что посередине населенного пункта находится мост, пересекающий реку Мын (Нижняя Стойба). Мостом пользуются как пешеходы, так и водители машин, и из-за большого количества снега им сложно разминуться.

По словам Евгения, на мосту с двух сторон находятся тротуары, а посередине – проезжая часть. «Тротуары засыпали снегом, проезжая часть узкая, людям некуда уйти от встречной машины. Сам пока снимал мост, чуть два раза не упал на бровке, когда уступал место УАЗикам», – говорит амурчанин.

Также, отмечает он, когда проезжает большая машина, мост трясет. Можно попасть под колеса. При этом высота строения над рекой – десяток метров. Случайное падение оттуда закончится плачевно.

Глава Стойбы Светлана Варкентин сообщила ИА «Амур.инфо», что выполняются работы по очистке моста, заключен соответствующий договор, однако снега этой зимой много. Планируется оборудовать объездную дорогу по льду реки, которой будут пользоваться водители машин.