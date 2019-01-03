К амурчанам обратился «Руки-базуки» (видео)

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К жителям Амурской области обратился Кирилл Терешин – известный в интернете молодой человек, обладатель «рук-базук» (за что он получил соответствующее прозвище). Кирилл поздравил амурчан с Новым годом, отметив село Константиновка Константиновского района.

«Ха-ха, я тигр! Поздравление для амурских ребят из Константиновки, Дрифтову и "Покерную братву". С Новым годом, братва! Всем фарту, масти, АУЕ! Чтобы *** стоял и деньги были! Ну, как у меня всё. Браткам уссурийским и благовещенским фарту, масти, никто не забыть. Тереш всех помнит, любит и уважает. Мы разные нации, мы братья по жизни», – сказал молодой человек.

Кирилл Терешин живет в Пятигорске. Он получил скандальную известность после того, как путем инъекций закачал синтол в свои бицепсы. В результате руки приобрели неестественный, надутый вид. Терешин часто записывает видеоприветы, за что берет деньги.