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сегодня, 15:54 5

К амурчанам обратился «Руки-базуки» (видео)

К амурчанам обратился «Руки-базуки» (видео)
Фото: кадр видео

К жителям Амурской области обратился Кирилл Терешин – известный в интернете молодой человек, обладатель «рук-базук» (за что он получил соответствующее прозвище). Кирилл поздравил амурчан с Новым годом, отметив село Константиновка Константиновского района.

«Ха-ха, я тигр! Поздравление для амурских ребят из Константиновки, Дрифтову и "Покерную братву". С Новым годом, братва! Всем фарту, масти, АУЕ! Чтобы *** стоял и деньги были! Ну, как у меня всё. Браткам уссурийским и благовещенским фарту, масти, никто не забыть. Тереш всех помнит, любит и уважает. Мы разные нации, мы братья по жизни», – сказал молодой человек.

Кирилл Терешин живет в Пятигорске. Он получил скандальную известность после того, как путем инъекций закачал синтол в свои бицепсы. В результате руки приобрели неестественный, надутый вид. Терешин часто записывает видеоприветы, за что берет деньги.

Просмотров всего: 564

#интернет

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Комментарии
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  • barbar

    barbar
    41 минута назад

    всей братвой скинулись данному чуду за панагирик?

  • barbar

    barbar
    39 минут назад

    упс,незнание греческой фени подвело))

  • grod

    grod
    37 минут назад

    это что за дегенерат ?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    31 минута назад

    Пшел вон,за дэнгой к бузовой!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    29 минут назад

    barbarвсей братвой скинулись данному чуду за панагирик?


    Ты у себя на украине клич кинь,там идиотов любят!

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