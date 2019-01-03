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Новогодняя ночь в Благовещенске выдалась самой теплой за весь период метеонаблюдений

Новогодняя ночь в Благовещенске выдалась самой теплой за весь период метеонаблюдений
Фото: Амур.инфо

Ночь с 31 декабря на 1 января в Благовещенске побила температурный рекорд. Она оказалась самой теплой за весь период наблюдений за погодой.

Как пишет «Центр ФОБОС», в 12 часов ночи столбик термометра колебался около отметки минус 10 градусов. Минимальной температурой стало значение минус 12,4 градуса, в то время как средний многолетний минимум на эту дату составляет от минус 28 до минус 30 градусов, и даже для дневной температуры обычный уровень в первые дни года – около минус 20. Такие относительно мягкие ночные температуры на юге Дальнего Востока отмечаются в середине марта.

Погода новогодней ночи бьет рекорды второй год подряд. Так, в ночь на 1 января 2018 года тоже была благоприятная погодная обстановка: температура понизилась всего до минус 15 градусов, при этом шел снег. Тогда были превзойдены исторические максимумы и температуры, и количества осадков, за двое суток выпала месячная норма снега, в январе в Приамурье она невелика – 5-6 миллиметров. В этом году температура была выше, а осадков не наблюдалось. Атмосферный процесс, определивший аномальное потепление, отличался от прошлогоднего, хотя решающую роль в обоих случаях сыграл восточный вынос из акватории Охотского моря вглубь континента.

В ближайшие дни температуры вернутся к значениям, более соответствующим климатическим показателям, хотя и останутся при этом выше нормы.

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