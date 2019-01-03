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сегодня, 14:08 1

Число погибших при обрушении в Магнитогорске увеличилось до 37

Число погибших при обрушении в Магнитогорске увеличилось до 37
Фото: Илья Московец / ТАСС

Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 37 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пол последнего извлеченного из-под завалов не определен», – сказал представитель ведомства.

Судьба еще четверых остается неизвестной. Разбор завалов на месте ЧП продолжается уже четвертые сутки.

Сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин уточнил, что на данный момент опознаны 22 жертвы трагедии, среди них трое детей. По предварительным данным, среди тех, кто остался под завалами, детей нет.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Приамурье объявлен сбор средств в помощь пострадавшим в Магнитогорске.

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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    1 минута назад

    по взорвавшейся газели вторые сутки тишина.

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