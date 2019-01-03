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Благовещенские супергерои навестили детей в Доме ребенка (видео)

Благовещенские супергерои навестили детей в Доме ребенка (видео)
Фото: кадр видео

Благовещенцы – участники проекта Blagvel – приехали в Дом ребенка областного центра, чтобы навестить его воспитанников. Они, одевшись в костюмы супергероев, вручили маленьким горожанам новогодние подарки.

Судя по опубликованному Blagvel видео, детям понравился необычный визит. «Мы считаем, что праздник должен быть у каждого», – отмечают участники проекта.

Между тем благовещенцы во время поездки отметили плохое состояние детской площадки при Доме ребенка. По словам сотрудников, средства на ее обустройство не выделяются, поскольку не истек срок эксплуатации.

Всех, кто может помочь решить проблему с площадкой, супергерои призвали обратиться в Дом ребенка. Контактные телефоны: 8 (4162) 23-86-51, 23-86-50.

Просмотров всего: 168

#визиты #дети #Новый год

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    почему супергерои американские?

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Какая разница,главное подарили деткам праздник!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    как тут воспитаешь патриотов?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Между тем благовещенцы во время поездки отметили плохое состояние детской площадки при Доме ребенка. По словам сотрудников, средства на ее обустройство не выделяются, поскольку не истек срок эксплуатации.

    Всех, кто может помочь решить проблему с площадкой, супергерои призвали обратиться в Дом ребенка. Контактные телефоны: 8 (4162) 23-86-51, 23-86-50".

    Ну так, Амур.ифо, проведите журналистское расследование: что конкретно не так в состоянии детской площадки, когда истекает срок эксплуатации и прочее - мало понятно из статьи, в чем проблема и насколько необходима помощь.

    А ребята - молодцы, хорошую акцию провели ))

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Братеев1как тут воспитаешь патриотов?


    Собери друзей, оденьтест как 3 богатыря и порадуйте детишек, какие проблемы?

    Ребята молодцы, устроили детям праздник :)

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