Благовещенские супергерои навестили детей в Доме ребенка (видео)

Фото: кадр видео

Благовещенцы – участники проекта Blagvel – приехали в Дом ребенка областного центра, чтобы навестить его воспитанников. Они, одевшись в костюмы супергероев, вручили маленьким горожанам новогодние подарки.

Судя по опубликованному Blagvel видео, детям понравился необычный визит. «Мы считаем, что праздник должен быть у каждого», – отмечают участники проекта.

Между тем благовещенцы во время поездки отметили плохое состояние детской площадки при Доме ребенка. По словам сотрудников, средства на ее обустройство не выделяются, поскольку не истек срок эксплуатации.

Всех, кто может помочь решить проблему с площадкой, супергерои призвали обратиться в Дом ребенка. Контактные телефоны: 8 (4162) 23-86-51, 23-86-50.