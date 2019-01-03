В Свободном первыми в 2019 году родились девочки, а в Белогорске – мальчик
1 января наступившего года в Свободном было отмечено рождением сразу трех девочек, сообщает Gzt-sv.ru. При том, что 31 декабря 2018 года подарило городу мальчика.
В новогоднюю ночь дежурство в местном роддоме несли врачи акушеры-гинекологи Людмила Голомбиевская и Ольга Мозжухина.
В Белогорске первым новорожденным 2019 года стал мальчик. Малыш появился на свет 1 января в 13:45, пишет ИА «Амур28.инфо». У 36-летней мамы Юлии Поддубской это уже третий ребенок. Вес малыша составил 3 килограмма 665 граммов, рост – 55 сантиметров.
«Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, роды прошли успешно», – сообщила заместитель главврача Белогорской больницы Людмила Кривченко.
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