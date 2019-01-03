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3января
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сегодня, 12:06 0

В Тынде сняли на видео водителя, минуту ехавшего по встречке

В Тынде сняли на видео водителя, минуту ехавшего по встречке
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик tynda_28rus опубликовал видео, снятое в Тынде. На кадрах виден водитель, который едет по городу не по правилам – по встречной полосе.

Автор ролика удивляется, что это происходит средь бела дня, а водитель-нарушитель словно и не осознает своей ошибки, продолжая катить по встречке. Видео продолжается около минуты, и все это время машина движется по встречной полосе, создавая опасную ситуацию.

По действующему законодательству, выезд на встречную полосу в нарушение правил дорожного движения, за исключением случаев, когда водитель объезжает препятствие, влечет наложение штрафа в размере до 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

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#происшествия #транспорт #Тында

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