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сегодня, 11:45 0

Реку Амур сфотографировали с земной орбиты

Реку Амур сфотографировали с земной орбиты
Фото: instagram.com/sergeyiss

Российский космонавт Сергей Рязанский поделился в социальных сетях необычной фотографией. На ней запечатлена река Амур, снимок сделан с орбиты Земли.

«Перед вами Амур – самая известная река на Дальнем Востоке. Разнообразие жизни в реке удивительно – в ней обитает более 140 видов рыб, что больше, чем в любой другой российской реке, в том числе лосось и осетр. А ¾ воды, пополняющей Амур, поступает благодаря муссонным дождям, а не ледникам, как в случае со многими другими реками России», – прокомментировал фото Сергей Рязанский.

В комментариях к публикации два пользователя передали привет из Благовещенска. Еще один напомнил, что на Амуре стоят «два города-близнеца Благовещенск и Хэйхэ (Китай)».

«Мы расположены так близко друг к другу, что можем видеть, как по другую сторону берега гуляют люди, ездят машины. Не говоря уже о высотных домах, застройках, вечерней красивой иллюминации. По выходным мы любим ездить друг к другу в гости и отдыхать. Мы с китайским народом добрые соседи. Приезжайте к нам, друзья! У нас необычно, интересно и живут добрые, приветливые люди. Всех с Новым годом!» – написал этот пользователь.

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#космос

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