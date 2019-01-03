Амурчанин прогневал пользователей Сети, сняв сомнительное видео в Тынде

Фото: кадр видео

Неизвестный мужчина навлек на себя гнев пользователей интернета. Он снял в Тынде видеоролик, который впоследствии опубликовал местный инстаграм-паблик tynda_28rus. Амурчанин, видимо, не предполагал, что реакция юзеров на увиденное окажется иной, чем у него.

На кадрах виден мужчина, который ползет на четвереньках возле одного из магазинов. Автор видео смеется, полагая, что тот сильно нетрезв. «Вот это Новый год!» – удивляется он.

Пользователи отметили, что автор ролика должен был удостовериться, все ли в порядке с этим мужчиной. Даже если он нетрезв, это не повод оставлять его в таком состоянии, сочли юзеры.

«Страшно, может же замерзнуть», – отметил один из них. «Как так можно над людьми издеваться», – написал другой. «Да знаете, ничего смешного. Так мой знакомый полз домой, и многие вот так же с усмешкой проходили мимо. А у него рак был, и стало плохо, вот и добирался домой, как мог. И только один мужчина остановился и предложил помощь. Не спорю, может он и пьян...» – поделился третий.

Некоторые пользователи отметили, что парень на видео – инвалид и не может ходить нормально.

Видео: instagram.com/tynda_28rus