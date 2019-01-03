По купленному в Приамурье лотерейному билету выиграли миллион рублей

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1 миллион рублей выиграл билет № 999940129000. Кроме того, еще два приобретенных в регионе билета, № 126426145175 и 126426221108, выиграли по 458 333 рубля.

Два участника лотереи – из Свердловской области и Санкт-Петербурга – выиграли по полмиллиарда рублей.

Как отмечается, всего в новогоднем розыгрыше выиграло 5 157 258 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 2 297 890 643 рубля.