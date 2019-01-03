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сегодня, 10:16 0

В соцсетях сообщают о мужчине, устроившем дебош в магазине Свободного

В соцсетях сообщают о мужчине, устроившем дебош в магазине Свободного
Фото: instagram.com/svbnews

Новостной инстаграм-паблик SVB NEWS рассказал об инциденте, который произошел в Свободном в местном магазине. По его сведениям, один из посетителей устроил дебош.

«Мужчина уснул прямо в продуктовой тележке, его разбудили и вывели. Но это его не остановило, так как он вернулся и с возмущениями полез за прилавок. За перепуганных продавцов вступился покупатель, на улице произошла потасовка. Но и это его не остановило, он вернулся в магазин и потребовал нож, но отказ он не принял и в отместку разбил недешевую витрину», – говорится в сообщении SVB NEWS.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что в Свободном произошел инцидент в одном из магазинов. Прибывшие на место полицейские доставили гражданина в дежурную часть. На него был составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). По поводу причинения мужчиной ущерба идет проверка.

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#происшествия #Свободный

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